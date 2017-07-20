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Двух мужчин расстреляли в машине в Западной Грузии
20.07.2017 17:55
Двух мужчин нашли застреленными в машине в городе Озургети на западе Грузии — СМИ не исключают, что они стали жертвами криминальных разборок.
По информации регионального агентства GuriaNews, некий Г.П. и муж его сестры были обнаружены мертвыми сегодня. Тела обоих находились в автомобиле, свидетелей произошедшего нет.
Источник агентства утверждает, что Г.П. был членом воровского мира, так же как и его отец, который в настоящее время отбывает тюремное заключение.
МВД начало расследование убийства двух мужчин по 109-й статье УК Грузии — умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах.
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