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Туристу из Египта вернули украденный в Гори планшет


20.07.2017   22:26
Два человека были задержаны сотрудниками МВД Грузии по делу о краже планшета у 18-летнего гражданина Египта.

Планшет фирмы «Леново» у Бишио Магди Колта Хилала украли, когда он находился в супермакете Smart, недалеко от города Гори. Турист направлялся из Тбилиси в черноморский город Батуми и сделал остановку на центральном автобане.

Сегодня министерство внутренних дел сообщило, что в краже уличили двух граждан Грузии – 22-летнего Р.Ц. и 23-летнего С.Х.

Обвиняемые были задержаны по горячим следам в Зестофони. Полицейские изъяли у молодых людей украденный планшет. Оба обвиняемых признали свою вину.

Расследование дела продолжается по 2 части 177 статьи УК Грузии – кража, повлекшая значительный ущерб. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Источник: Новости-Грузия https://www.newsgeorgia.ge/turistu-iz-egipta-vernuli-ukradennyj-v-gori-planshet/#t20c






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