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Учения «Достойный партнер 2017» не направлены против какого-либо государства - министр
21.07.2017 13:07
Многонациональные учения «Достойный партнер 2017» не направлены против какого-либо государства, - об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции заявил министр обороны Грузии Леван Изория, отвечая на вопрос, ожидает ли Грузия провокаций со стороны России после начала учений.
«Учения подобного типа не направлены против какого-либо государства, они ставят целью повышение взаимной совместимости между партнерами, ставят целью усиление безопасности в регионе. Мы приветствуем включенность и соседней Армении. Задачей данных учений является укрепление мира и безопасности в регионе», - заявил Изория.
Военные учения стран НАТО и партнеров альянса «Достойный партнер 2017» (Noble Partner) пройдут в Грузии с 30 июля по 12 августа. Об этом сообщает Министерство обороны страны.
Учения откроются 30 июля на военном аэродроме Вазиани в пригороде Тбилиси. В них примут участие более 2800 военных из Грузии, США, Великобритании, Германии, Турции, Словении, Армении и Украины. Будут задействованы немецкие бронетранспортеры GTK Boxer, американские танки Abrams и пехотные боевые машины M2 Bradley и Stryker, а также американские самолеты C-130. Учения будут проходить на военных базах Вазиани и Норио.
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