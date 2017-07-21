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Полиция изъяла в Тбилиси более килограмма наркотиков
21.07.2017 15:49
Сотрудники криминальной полиции задержали в Тбилиси двух человек, у которых изъяли 1,1 килограмма наркотиков, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
Во время обыска задержанных и их квартиры полиция обнаружила подготовленные к реализации более 188,4 грамма "био", расфасованного по 205 упаковкам, и более 971,9 грамма нового психоактивного вещества в виде порошка.
Следствие ведется по статье "незаконное хранение и приобретение нового психоактивного вещества". В случае подтверждения вины задержанным грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
"Бионаркотик", он же спайс – курительная синтетическая смесь. Наркотик появился в Европе в 2000-х годах.
С 2014 года МВД Грузии запустило кампанию борьбы с "био" под названием "Нет бионаркотику". К кампании активно подключены министерство труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, Миноборазования, Мифнин и министерство спорта и по делам молодежи. Целью кампании является максимальное информирование молодежи о негативных последствиях употребления этого наркотика.
С 1 мая 2014 года незаконное изготовление, производство, хранение, пересылка или перевозка т.н. био в Грузии стало уголовно наказуемым преступлением.
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