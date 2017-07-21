Член городского собрания Телави арестован на взятке

21.07.2017 17:38 Сотрудники Службы безопасности Грузии арестовали члена городского собрания (сакребуло) Телави, мажоритарного депутата от села Руиспири Зазу Зазуашвили.



По данным телеканала «Рустави 2», Зазуашвили был арестован по обвинению в получении взятки. Согласно неофициальной информации, депутат потребовал от некого иностранного гражданина 15 тысяч лари (более 6,2 тысячи долларов). Взамен он обещал помочь с покупкой и оформлением земельного участка, принадлежащего Телавскому муниципалитету.



Председатель управы (гамгебели) Телавского муниципалитета Александр Шатиришвили заявил журналистам, что ему не известны причины задержания и какие-либо подробности произошедшего.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

