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С 2018 года осужденных в Грузии начнут помещать под домашний арест
23.07.2017 15:03
К некоторым грузинским осужденным уже с 2018 года будет применяться альтернативная мера наказания – домашний арест. Следить за заключенными, находящимися под домашним арестом, будут с помощью электронных браслетов из Центра мониторинга министерства по исполнению наказаний и пробации.
Домашний арест на законодательном уровне существует в Грузии с 2016 года, но из-за отсутствия возможности следить за осужденными, эта мера наказания практически не применялась. В редких случаях домашний арест назначали несовершеннолетним.
Назначать домашний арест и определять его длительность будет суд. При этом, осужденный должен будет постоянно носить электронный браслет.
Задача устройства — фиксировать время входа и выхода человека из помещений и регистрация совершенных им правонарушений, связанных с несоблюдением расписания или попытками повреждения устройства.
В случае повреждения браслета или его снятия, в Центр мониторинга будет поступать соответствующее уведомление.
Новая форма наказания коснется только ранее несудимых граждан, которые обвиняются в совершении незначительных или менее тяжких преступлений. В соответствии с законом, домашний арест может длиться от шести месяцев до двух лет.
Возраст уголовной ответственности в Грузии – 14 лет. В настоящее время альтернативным наказанием также является неоплачиваемое выполнение общественно-полезных работ или исправление содеянного.
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