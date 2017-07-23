В Батуми полиция изъяла крупную партию наркотического средства

23.07.2017 19:41 30-летний мужчина был задержан в Батуми по обвинению в приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере, говорится в сообщении пресс-службы МВД.



При личном обыске задержанного полицейские обнаружили порядка 17,7 грамм наркотического вещества «субоксин».



В результате наркологической проверки выяснилось, что он находился под воздействием наркотиков.



Задержанный признает свою вину.



По факту возбуждено уголовное дело. Обвиняемому грозит лишение свободы сроком от восьми до 20 лет или бессрочное заключение.















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