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В рядах ВС Турции стало на 40% меньше генералов
24.07.2017 12:00
В результате чисток в ВС после попытки военного переворота в Турции число генералов и адмиралов сократилось на 40 процентов, пишут в понедельник турецкие СМИ.
До попытки военного переворота в рядах ВС страны было 236 генералов и адмиралов, а сейчас их 196.
Сообщается, что после попытки военного переворота в ряды ВС было принято около 13 тысяч военных, большинство которых являются офицерами в запасе.
Напомним, что в ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 255 турецких граждан, более двух тысяч человек получило ранения, мятеж был подавлен.
Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.
После попытки военного переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля прошлого года объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца согласно статье 120 Конституции, после чего этот срок продлевался дважды. В апреле этого года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.
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