На грузинской границе задержан разыскиваемый Пражским бюро Интерпола

24.07.2017 12:50 Сотрудники МВД Грузии и Тбилисского бюро Интерпола задержали 50-летнего мужчину, разыскиваемого Пражским бюро, на ТПП "Красный мост" (грузино-азербайджанская граница), говорится в сообщении на сайте ведомства.



По данным МВД, мужчину задержали, когда он въезжал в Грузию из Азербайджана. В Чехии он обвиняется в убийстве.



На данный момент ведутся работы по передаче задержанного чешской стороне.















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