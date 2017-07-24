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На грузинской границе задержан разыскиваемый Пражским бюро Интерпола


24.07.2017   12:50
Сотрудники МВД Грузии и Тбилисского бюро Интерпола задержали 50-летнего мужчину, разыскиваемого Пражским бюро, на ТПП "Красный мост" (грузино-азербайджанская граница), говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным МВД, мужчину задержали, когда он въезжал в Грузию из Азербайджана. В Чехии он обвиняется в убийстве.

На данный момент ведутся работы по передаче задержанного чешской стороне.






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