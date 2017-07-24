В Грузии ранили главу сельской администрации

24.07.2017 12:58 Главу администрации села Веджини Гурджаанского района (регион Кахети) Кукури Джаматашвили ранили в ногу из охотничьего ружья, сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на пресс-службу МВД.



Инцидент произошел накануне вечером. По данным грузинских СМИ, в Джаматашвили выстрелили из-за спорного земельного участка.



В МВД сообщают, что обвиняемого удалось задержать по горячим следам.



Что же касается раненого главы сельской администрации, то он на данный момент находится в районной больнице города Гурджаани.



Уголовное дело возбуждено по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", что карается лишением свободы сроком от 3 до 5 лет.















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