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В Грузии ранили главу сельской администрации
24.07.2017 12:58
Главу администрации села Веджини Гурджаанского района (регион Кахети) Кукури Джаматашвили ранили в ногу из охотничьего ружья, сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на пресс-службу МВД.
Инцидент произошел накануне вечером. По данным грузинских СМИ, в Джаматашвили выстрелили из-за спорного земельного участка.
В МВД сообщают, что обвиняемого удалось задержать по горячим следам.
Что же касается раненого главы сельской администрации, то он на данный момент находится в районной больнице города Гурджаани.
Уголовное дело возбуждено по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", что карается лишением свободы сроком от 3 до 5 лет.
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