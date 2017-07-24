|
Обвиняемый в ранении главы управы села Веджини задержан
24.07.2017 14:52
Обвиняемый в ранении главы управы села Веджини Гурджаанского района задержан. По данным МВД, изъято орудие преступления – охотничье ружье.
В связи с произошедшим ведется следствие по статье 117 УК Грузии (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Напомним, что глава управы села Веджини Гурджаанского района Кукури Джаматашвили был ранен на почве словесной перепалки. В настоящее время его состояние здоровья стабильное.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна