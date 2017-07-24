Обвиняемый в ранении главы управы села Веджини задержан

24.07.2017 14:52 Обвиняемый в ранении главы управы села Веджини Гурджаанского района задержан. По данным МВД, изъято орудие преступления – охотничье ружье.



В связи с произошедшим ведется следствие по статье 117 УК Грузии (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).



Напомним, что глава управы села Веджини Гурджаанского района Кукури Джаматашвили был ранен на почве словесной перепалки. В настоящее время его состояние здоровья стабильное.















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