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В порт Одессы вошли два корабля НАТО


24.07.2017   18:21
В порт Одессы прибыли два корабля постоянной военно-морской группы НАТО, сообщает официальная страница в Facebook командования Военно-морских сил Украины.

"В порт Одессы сегодня, 24 июля, с визитом прибыли корабли постоянной военно-морской группы НАТО N2 (SNMG2) - эсминец Королевских ВМС Великобритании Duncan и фрегат ВМС Турции Yildirim", - говорится в сообщении пресс-центра ВМС.

Согласно программе пребывания кораблей, пройдут протокольные встречи их командования с руководством ВМС Украины. Жители города смогут посетить корабли, а военные НАТО встретятся с украинскими моряками. Также экипажи посетят культурные мероприятия. Визит продлится до 27 июля.

Командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко провел встречу с командиром похода коммодором Джеймсом Морли и командирами прибывших кораблей, стороны подчеркнули важность развития сотрудничества между украинскими ВМС и НАТО, флотами стран-партнеров с точки зрения укрепления безопасности на море и в регионе.

Планируется, что по завершении визита корабли НАТО проведут в Черном море совместно с ВМС ВСУ тренировки.

На прошлой неделе в Одесской и Николаевской областях завершились военно-морские учения Sea Breeze 2017, в которых принимали участие 17 стран, в том числе Великобритания и Турция. В Крыму, в свою очередь, прошла проверка Черноморского флота, напоминает РИА "Новости".

26 января президент Украины Петр Порошенко подписал закон, допускающий подразделения вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях, сообщалось на сайте Верховной Рады Украины.

В порт Одессы 17 марта уже заходили с визитом четыре корабля этой же группы НАТО, сообщал Facebook ВМС Украины.






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