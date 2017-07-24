Бывший замминистра обороны критикует решение ведомства отказаться от грузинского мяса

24.07.2017 21:00 Министерство обороны, которое "повелось на капризы" посреднического предпринимателя, и просто отказалось от грузинского продукта, и в случае необходимости сражения найдет множество причин, чтобы не воевать – заявил агентству "Интерпрессньюс" бывший первый заместитель министра обороны Давид Эбралидзе, комментируя отказ Минобороны от покупки грузинского мяса для армии. По мнению Эбралидзе, отказ министерства от мяса местного производства является преступлением.



"Заявленная аргументация, которая якобы стала основанием для решения руководства Министерства обороны отказаться от свежего местного мяса, является наивной. То, что на первом этапе началось снабжение грузинской армии грузинским мясом, было не случайностью. Говядина является одним из наиболее объемистых компонентов рациона армии, и мы одним шагом решили два жизненно важных вопроса: грузинская армия вместо давно замороженного мяса начала принимать свежее мясо, и это мясо было производства местных крестьян.



Должен подчеркнуть, что положительным является не только то, что грузинская армия получала продукт местного производства, но и то, что например, в отличие от производства курицы, в Грузии пока не существует крупной фермеризации скота, и в реальности производством говядины занимаются многие сельские жители. В результате, средства, идущие от государства, оседали ни в карманах одного-двух производителей, а распределялись на крестьян. Лучшего экономического результата, наверное, нельзя было желать"- заявил Эбралидзе.



Бывший первый заместитель министра обороны считает, что новым решением объявленная политика власти о содействии грузинскому производству, сельскому населению, стала фикцией.



"Власть не должна допускать этого. Все должны возвысить голос, Церковь, политическое общество, СМИ, неправительственные организации. Крестьяне должны видеть, что у них есть болельщики. Министерство обороны, которое "повелось" на "капризы" предпринимателя-посредника, и так просто отказалось от грузинского продукта, в случае необходимости сражения найдет множество причин, чтобы не воевать. И пусть никто не считает это преувеличением, существует много примеров этого"- заявил Давид Эбралидзе.



Следует отметить, что ранее министр обороны Грузии Леван Изория подтвердил, что Минобороны откажется от закупки грузинского мяса в связи с тем, что грузинский рынок не может поставить ведомству необходимые объемы. Напомним, что Минобороны Грузии решило закупать мясо в Украине.

















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