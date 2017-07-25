Шашкин: активизируясь в Грузии, Россия посылает сигнал всему региону

25.07.2017 12:30 Военные маневры России на оккупированной грузинской территории можно оценить как сигнал всему региону, в том числе Азербайджану и Ирану. Так оценил масштабные учения российской армии в Цхинвальском регионе Дмитрий Шашкин — основатель грузинского НПО «Клуб реформаторов».



Шашкин трижды входил в правительстввенный кабинет при третьем президенте Грузии Михаиле Саакашвили и считался одним из самых успешных государственных деятелей — он занимал должности министра пробации, затем министра обороны, а затем – министра образования.



Комментируя ситуацию с маневрами российской армии на Северном Кавказе, в которые включена отработка совместных действий с российской военной базой в Цхинвали, Шашкин сказал, что «Россия готовит свои военные корпуса в Цхинвали к новым маршрутам для перехода на еще не оккупированную территорию Грузии».



Он считает, что Россия не скрывает свои намерения и проводя подобные маневры посылает ясный сигнал как Грузии, так и всему региону.



«У России есть интересы и это уже не только Грузия, сюда входит и Иран. Сейчас у России более напряженные отношения с Азербайджаном. Эти учения — сигнал для Азербайджана и для Ирана. Россия не скрывает, что интересуется коридором через территорию Грузии к своей базе «Гюмри» в Армении. Они готовятся и не скрывают этого. Я думаю, что единственный, кто в этой стране не замечает происходящего — это наше правительство» , — сказал Шашкин в интервью телекомпании «Рустави-2».



По его словам, сегодняшня ситуация является следствием политики правящей партии «Грузинская мечта», так как после 2012 года Грузия потеряла международные рычаги воздействия на Россию.



«Все, что происходит – бордеризация, похищение людей, все это результат политики «Грузинской мечты». Россия целенаправленно делает то, что хочет», — считает Шашкин.



Как уже сообщалось, накануне в оккупированном Цхинвальском регионе начались масштабные военные учения, в которых участвуют около 16 тысяч российских военнослужащих и свыше 4 тысяч единиц вооружения и военной техники.



"Новости-Грузия"











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