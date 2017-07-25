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В Милане задержана группа грузинских преступников


25.07.2017   16:04
В итальянском городе Милане задержали группу грузин, подозреваемых в квартирных кражах. Как сообщают итальянские СМИ, главой данной группы был итальянец Дино Гавадзени.

Группа состояла из четырех грузин. Они занимались криминальной деятельностью в провинциях Пьемонт, Ломбардия и Валле д'Аоста.

Полиция Милана задержала членов группы после трехмесячного расследования. Задержание стало возможным после того, как мобильный телефон члена группы остался в одной из ограбленных квартир.
В 2017 году в Италии за квартирные кражи задержан 61 человек, из них 18 – граждане Грузии.






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