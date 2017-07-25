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Бессрочное заключение в Грузии за преступление, совершенное в Германии
25.07.2017 17:33
Кутаисский городской суд приговорил к бессрочному заключению обвиняемого в групповом разбойном нападении с проникновением и умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах жителя Германии в городе Нюрнберге в 2013 году, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
Согласно материалам дела, граждане Грузии Г.Ч., 1986 года рождения, и его сообщник Н.Дз., 1977 года рождения, в июне 2013 года в Нюрнберге тайно проникли в квартиру 85-летнего мужчины. В этот момент владелец квартиры проснулся и попытался оказать им сопротивление, но злоумышленники связали ему руки и ноги, нанесли множество увечий и накрыли одеялом и ковром. Мужчина скончался от полученных травм и перекрытия дыхательных путей, сказано на сайтеГлавной прокуратуры Грузии.
Тем временем преступники скрылись, забрав с собой, наряду с другими вещами, наручные часы Rolex стоимостью 2,5 тысяч евро.
Н.Дз. задержали в Германии и приговорили к заключению бессрочно. Г.Ч. определенное время скрывался от правосудия, часто меняя место жительства, но совместными усилиями центрального департамента криминальной полиции МВД Грузии и департамента полиции Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети в ноябре 2016 года его удалось арестовать.
МВД Грузии назвало беспрецедентными совместные усилия органов правопорядка Германии и Грузии для поимки преступника. Г.Ч. разыскивался Интерполом.
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