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Грузинская разведрота прибыла в Афганистан


25.07.2017   18:35
Разведывательная рота третьей пехотной бригады ВС Грузии прибыла в Афганистан для участия в миротворческой миссии "Решительная поддержка" (Resolute Support), где сменит роту первой пехотной бригады, говорится в сообщении на сайте министерства обороны.

Разведывательная рота с 4 февраля по 23 июня прошла подготовку на военной базе бундесвера в немецком городе Бад-Зальцунген.

"Сегодня на базе Мармал мы приняли третью роту, которая успешно прошла процесс тренировок и оценок в Федеративной Республике Германия. Указанная рота в ближайшие дни получит задание и приступит к действиям в районе операции Северного командования", — сказал старший военный представитель ВС Грузии в Афганистане, полковник Иосиф Николеишвили.


Разведывательная рота пробудет в Афганистане, в городе Мазари-Шариф, в течение семи месяцев. Они будут контролировать район операции и выполнять задачи быстрого реагирования.

Миссия НАТО "Решительная поддержка", которая объявлена небоевой, находится в Афганистане с 1 января 2015 года. По двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном, в стране присутствуют порядка 12 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур. С грузинской стороны в миссии участвуют 870 военных.






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