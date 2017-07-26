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Россия продолжает представлять угрозу для безопасности США - директор ЦРУ


26.07.2017   21:34
Директор ЦРУ Майк Помпео в интервью изданию "Вашингтон фри бикон" заявил, что США продолжают сталкиваться с угрозой, исходящей со стороны России.

"Мы по-прежнему сталкиваемся с исходящей от россиян угрозой, будь то какие-либо активные меры, пропаганда или попытки сформировать общественное мнение посредством целого ряда способов, некоторые из которых известны, а часть из которых носит скрытый характер", - сказал М.Помпео.

По его словам, российская угроза представляет собой "вызов для США на протяжении десятилетий".

"Угроза будет постоянно. И мы обязаны давать отпор, наносить поражение, работать над тем, чтобы это было болезненным для них, и чтобы они уменьшили масштаб того, что они сейчас делают", - добавил директор ЦРУ.

Говоря о кибербезопасности, он назвал действия России "агрессивными", но отметил, что таким же образом ведут себя Китай, Иран и Северная Корея. Он также добавил, что это характерно не только для киберпространства, но и для других сфер.

Между тем, М.Помпео подчеркнул, что выступает за обмен с Москвой информацией по вопросам противодействия терроризму.

"Мне кажется, что если мы сможем найти способ обмена с ними (Россией - ИФ) информацией, касающейся борьбы с терроризмом, то мы должны будем это сделать. В то же время необходимо донести до них, что недопустимо продолжать их активные действия против США, за которыми мы следим, и на которые мы будем отвечать", - сказал он.






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