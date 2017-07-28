Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузинская армия будет оснащена бронежилетами и касками грузинского производства


28.07.2017   12:31
Грузинская армия будет оснащена бронежилетами и касками, произведенными ЮЛПП Государственный военный научно-технический центр «Дельта».

Как сообщает Министерство обороны Грузии, по приказу министра обороны, «Дельта» получила от оборонного ведомства беспрецедентный заказ стоимостью до пяти миллионов лари. На эти средства «Дельта» изготовит для личного состава Вооруженных сил Грузии бронежилеты и каски.

«Технические данные продукции будут отвечать запросам Вооруженных сил Грузии, что, в свою очередь, приведет системы индивидуальной защиты личного состава в соответствие с высочайшими современными стандартами.

Об этом министр обороны заявил сегодня в ходе посещения «Дельты». Леван Изория подчеркнул, что содействие развитию грузинской военной индустрии является политикой оборонного ведомства. Он коснулся эффективности бронежилетов и касок и заострил внимание на сотрудничестве с государственным военным научно-техническим центром», - говорится в информации, распространенной Минобороны Грузии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Мораторий на землю ограничивает существующее право собственности - бизнес омбудсмен
Правительство Грузии не намерено более субсидировать виноградарей Восточной Грузии
Железнодорожную линию Баку – Тбилиси – Карс планируют открыть в октябре
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Сухуми убит житель Ткварчельского района
Таджики устроили поножовщину в Абхазии
Три человека погибли в Пицунде в результате падения самолета
СГБ: Со стороны Сухуми не последовало логического продолжения по делу Отхозория
Cудебный процесс по делу отца и сына Рогава состоится в пятницу
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Евросоюз поддержал проект медицинского страхования Азербайджана
Грузинские студенты получат грант на учебу в лучших вузах мира
В Дарьяльском ущелье Грузии строят тоннель в направлении РФ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна