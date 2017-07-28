Грузинская армия будет оснащена бронежилетами и касками грузинского производства

28.07.2017 12:31 Грузинская армия будет оснащена бронежилетами и касками, произведенными ЮЛПП Государственный военный научно-технический центр «Дельта».



Как сообщает Министерство обороны Грузии, по приказу министра обороны, «Дельта» получила от оборонного ведомства беспрецедентный заказ стоимостью до пяти миллионов лари. На эти средства «Дельта» изготовит для личного состава Вооруженных сил Грузии бронежилеты и каски.



«Технические данные продукции будут отвечать запросам Вооруженных сил Грузии, что, в свою очередь, приведет системы индивидуальной защиты личного состава в соответствие с высочайшими современными стандартами.



Об этом министр обороны заявил сегодня в ходе посещения «Дельты». Леван Изория подчеркнул, что содействие развитию грузинской военной индустрии является политикой оборонного ведомства. Он коснулся эффективности бронежилетов и касок и заострил внимание на сотрудничестве с государственным военным научно-техническим центром», - говорится в информации, распространенной Минобороны Грузии.















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