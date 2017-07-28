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30 морпехов ВМСУ представят Украину на учениях Noble Partner-2017 в Грузии
28.07.2017 16:21
Около 30 военнослужащих одного из подразделений морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины отбыли в Грузию, где примут участие в многонациональных учениях Noble Partner-2017.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.
"Целью привлечения отечественных морпехов к этому мероприятию международного сотрудничества является приобретение навыков совместных действий военнослужащих в составе многонационального подразделения в соответствии со стандартами НАТО. Украинских военнослужащих возглавляет капитан Ираклий Ковалевский. Учения с участием военнослужащих около 10 стран продлится до 15 августа", - говорится в сообщении.
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