Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Тбилиси прошла встреча представителей СНБ Армении и МВД Грузии


28.07.2017   17:18
Встреча в Тбилиси представителей армянской Службы национальной безопасности и руководства МВД Грузии состоялась в рамках подписанного плана проведения совместных мероприятий между пограничной полицией МВД Грузии и Пограничными войсками СНБ Армении. Об этом сообщает официальный сайт пограничной полиции МВД Грузии.

"Армянскую делегацию в составе с заместителем командующего пограничных войск СНБ по кадровым вопросам, полковником Мартиросом Мартиросяном, начальником отдела кадров майором Кареном Атаянцем и офицером отдела международных отношений, капитаном Алиной Косян встретил в Тбилиси и.о. начальника департамента полиции охраны МВД Грузии Леван Чабукиани", — передает пресс-служба пограничной полиции МВД Грузии.

В рамках встречи стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, отметили важность обмена опытом, взаимодействия по вопросам международных отношений.


Заместитель начальника департамента охраны полиции МВД Грузии Нино Бакрадзе рассказала гостям о реформах, осуществленных в последнее время, о текущих и запланированных проектах.

В июле в Ереване с рабочим визитом находился начальник департамента пограничной полиции министерства внутренних дел Грузии, генерал-майор Дато Николеишвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузинский участок железной дороги Баку-Тбилиси-Карс в сентябре будет полностью готов к эксплуатации
Техосмотр не будет введен и в январе 2018 года
Грузинская армия переходит на импортное продовольствие
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В трех районах Абхазии приостановлена подача электроэнергии
В Сухуми убит житель Гальского района
Таджики устроили поножовщину в Абхазии
Три человека погибли в Пицунде в результате падения самолета
СГБ: Со стороны Сухуми не последовало логического продолжения по делу Отхозория
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Послы США и Великобритании подчеркивают, что Армения должна решать сама, насколько она хочет углубить связи с Западом
Кадыров заступился за чеченок, задержанных в Воронеже
В Армении арестованный сбежал из здания суда
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна