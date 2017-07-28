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В Тбилиси прошла встреча представителей СНБ Армении и МВД Грузии
28.07.2017 17:18
Встреча в Тбилиси представителей армянской Службы национальной безопасности и руководства МВД Грузии состоялась в рамках подписанного плана проведения совместных мероприятий между пограничной полицией МВД Грузии и Пограничными войсками СНБ Армении. Об этом сообщает официальный сайт пограничной полиции МВД Грузии.
"Армянскую делегацию в составе с заместителем командующего пограничных войск СНБ по кадровым вопросам, полковником Мартиросом Мартиросяном, начальником отдела кадров майором Кареном Атаянцем и офицером отдела международных отношений, капитаном Алиной Косян встретил в Тбилиси и.о. начальника департамента полиции охраны МВД Грузии Леван Чабукиани", — передает пресс-служба пограничной полиции МВД Грузии.
В рамках встречи стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, отметили важность обмена опытом, взаимодействия по вопросам международных отношений.
Заместитель начальника департамента охраны полиции МВД Грузии Нино Бакрадзе рассказала гостям о реформах, осуществленных в последнее время, о текущих и запланированных проектах.
В июле в Ереване с рабочим визитом находился начальник департамента пограничной полиции министерства внутренних дел Грузии, генерал-майор Дато Николеишвили.
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