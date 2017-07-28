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Россия выдала Франции «вора в законе», обвиняемого в отмывании денег


28.07.2017   22:29
Уроженец Грузии Нодар Алоян экстрадирован из России во Францию в пятницу, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Его разыскивали по каналам Интерпола правоохранительные органы Франции с целью ареста и выдачи за участие в организации преступного сообщества и отмывании денежных средств, приобретенных преступным путем", - заявила представитель МВД РФ.

По ее данным, в пятницу в международном аэропорту "Шереметьево" состоялась передача Н.Алояна представителям компетентных органов Франции.

Алоян Нодар Владимирович, известный как (Нодар Тбилисский), является "вором в законе" с 2012 года.






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