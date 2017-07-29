Анонимный звонок о бомбе в здании телекомпании «Рустави 2»

29.07.2017 19:54 Неизвестный сообщил о бомбе в здании телекомпании «Рустави 2». В результате проверки, выяснилось, что сообщение было ложным.



На месте были мобилизованы экипажи полиции, скорая помощь и пожарные. Они покинули территорию сразу после того, как выяснилось, что звонок был ложным.



Эвакуация сотрудников телекомпании не производилась.



Следует отметить, что в ночь на 27 июля в здании самой рейтинговой телекомпании Грузии произошел пожар. В телекомпании сгорело около 40 квадратных метров площади. Причины возгорания должно установить следствие.















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