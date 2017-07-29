|
Анонимный звонок о бомбе в здании телекомпании «Рустави 2»
29.07.2017 19:54
Неизвестный сообщил о бомбе в здании телекомпании «Рустави 2». В результате проверки, выяснилось, что сообщение было ложным.
На месте были мобилизованы экипажи полиции, скорая помощь и пожарные. Они покинули территорию сразу после того, как выяснилось, что звонок был ложным.
Эвакуация сотрудников телекомпании не производилась.
Следует отметить, что в ночь на 27 июля в здании самой рейтинговой телекомпании Грузии произошел пожар. В телекомпании сгорело около 40 квадратных метров площади. Причины возгорания должно установить следствие.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна