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Анонимный звонок о бомбе в здании телекомпании «Рустави 2»


29.07.2017   19:54
Неизвестный сообщил о бомбе в здании телекомпании «Рустави 2». В результате проверки, выяснилось, что сообщение было ложным.

На месте были мобилизованы экипажи полиции, скорая помощь и пожарные. Они покинули территорию сразу после того, как выяснилось, что звонок был ложным.

Эвакуация сотрудников телекомпании не производилась.

Следует отметить, что в ночь на 27 июля в здании самой рейтинговой телекомпании Грузии произошел пожар. В телекомпании сгорело около 40 квадратных метров площади. Причины возгорания должно установить следствие.






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