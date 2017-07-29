|
Завтра официально откроются многонациональные учения «Достойный партнер 2017»
29.07.2017 21:15
На военном аэродроме в Вазиани завтра официально откроются многонациональные учения «Достойный партнер 2017».
Как заявляют в Министерстве обороны Грузии, учения «Достойный партнер» проводится в Грузии уже в третий раз и ставят целью улучшение навыков в операциях обеспечения стабильности, обороны или атаки, повышение военной взаимной совместимости вооруженных сил членов и партнеров НАТО, развитие тренировочных возможностей сил реагирования НАТО (NRF) и углубление сотрудничества между участвующими в NRF странами.
Как поясняют в Минобороны, на этот раз учения будут еже более широкомасштабными и в них примут участие 8 стран членов и партнеров НАТО - Грузия, США, Великобритания, Германия, Украина, Армения, Словения и Турция. По данным ведомства, в учениях будут участвовать более 2800 военных.
«Впервые в учения включится германский бронетранспортер «Боксер». Также будут представлены американские танки «Абрамс», боевые машины пехоты «Бредли» и «Страйкер», а также американский военный самолет типа C-130», - сообщают в Министерстве обороны.
Учения «Достойный партнер 2017» будут проходить до 12 августа включительно на военном аэродроме в Вазиани, полигоне Вазиани и тренировочной базе Норио.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна