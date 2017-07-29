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Завтра официально откроются многонациональные учения «Достойный партнер 2017»


29.07.2017   21:15
На военном аэродроме в Вазиани завтра официально откроются многонациональные учения «Достойный партнер 2017».


Как заявляют в Министерстве обороны Грузии, учения «Достойный партнер» проводится в Грузии уже в третий раз и ставят целью улучшение навыков в операциях обеспечения стабильности, обороны или атаки, повышение военной взаимной совместимости вооруженных сил членов и партнеров НАТО, развитие тренировочных возможностей сил реагирования НАТО (NRF) и углубление сотрудничества между участвующими в NRF странами.


Как поясняют в Минобороны, на этот раз учения будут еже более широкомасштабными и в них примут участие 8 стран членов и партнеров НАТО - Грузия, США, Великобритания, Германия, Украина, Армения, Словения и Турция. По данным ведомства, в учениях будут участвовать более 2800 военных.


«Впервые в учения включится германский бронетранспортер «Боксер». Также будут представлены американские танки «Абрамс», боевые машины пехоты «Бредли» и «Страйкер», а также американский военный самолет типа C-130», - сообщают в Министерстве обороны.


Учения «Достойный партнер 2017» будут проходить до 12 августа включительно на военном аэродроме в Вазиани, полигоне Вазиани и тренировочной базе Норио.






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