Маргвелашвили: Мы достойные друг друга партнеры и едино держим флаг свободы и демократии

30.07.2017 17:49 Совместные учения «Достойный партнер» уже имеют своя традиция. Я не смог бы описать более точно наши совместные учения, чем это название - «Достойный партнер», - об этом президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил в Вазиани на открытии многонациональных учений «Достойный партнер 2017».



«Мы достойные друг друга партнеры и едино держим флаг свободы, демократии, прав человека, глобальной стабильности. Друзья, ваши соратники жертвуют своим здоровьем и жизнями ради важнейшей цели, чтобы наше общество было защищенным, чтобы границы были незыблемы, чтобы мы жили в мире. Спасибо каждому из вас за эту службу. Говорю вам спасибо, и спасибо вам говорит каждый из граждан ваших стран. Убежден, в ходе учений вы приобретет много интересного опыта... желаю успешных учений. Да хранит Господь Грузию и страны, откуда вы прибыли и куда отправляетесь», - заявил Георгий Маргвелашвили.



В учениях «Достойный партнер», которые проводятся в Грузии третий раз, принимают участие более 2 800 военных из стран-членов НАТО и 8-ми государств партнеров.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

