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Грузинские пограничники вернулись с учений Sea Breeze 2017


30.07.2017   19:21
Сотрудники департамента береговой охраны МВД Грузии на корабле «Сухуми» в Одессе приняли участие в ежегодных морских учениях Sea Breeze 2017 («Морской бриз 2017»), говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

Международные учения в Украине проходили с 10 по 23 июля. В них принимало участие командование шестого флота армии США, а также представители ВМС Украины, Великобритании, Турции, Болгарии, Канады, Германии, Греции, Швейцарии, Франции, Норвегии, Бельгии, Азербайджана и Румынии.

«Хочу поблагодарить народ Грузии, наших грузинских друзей и экипаж судна «Сухуми» департамента береговой охраны за участие в учениях Sea Breeze – 2017. Эти учения нам дали возможность вести совместные операции и повысить совместимость. Мы получили очень хороший опыт в северо-западной части Черного моря», — сказал представитель ВМС США, капитан Майкл Виегас.

Главной целью учений была поддержка операций объединенных сил быстрого реагирования США и НАТО, а также повышение координации и расширение сотрудничества между морскими силами разных стран.

В конце учений организаторы передали участникам специальные сертификаты.
В рамках Sea Breeze 2017 состоялись и учения для военнослужащих. В этой части Грузия была представлена сводным взводом роты «Браво» 22-ого батальона второй пехотной бригады Вооруженных сил.

Два грузинских офицера приняли участие в работе штаба многонационального батальона на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области.

Учения Sea Breeze проходят ежегодно с 1997 года в соответствии с меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в военной сфере между минобороны Украины и США. Как правило территорией для проведения учений служит Черное море и полигоны на юге Украины, но несколько раз они проводились и в Средиземном море.

"Новости-Грузия"





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