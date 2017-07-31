Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузинские военные заслужили название достойного партнера - министр обороны


31.07.2017   13:37
2 800 военнослужащих с участием около 500 единицы техники служат тому, чтобы в регионе воцарилась стабильность, безопасность - заявил журналистам министр обороны Леван Изория после открытия учений "Достойный партнер 2017".

По словам министра, начались очень важные учения, и сотрудничеством с партнерами грузинские военные доказали свою самоотверженность, профессионализм, и заслужили звание достойного партнера.

Министр обороны заострил внимание на количество стран, включенных в тренировках, и отметил, что их количество значительно увеличилось, что свидетельствует о масштабности и высоком профессиональном качестве "Достойного партнера".

"Мы вместе с нашими партнерами начинаем очень важные тренировки. Название этих учений - "Достойный партнер" - явствует о высокой степени нашего сотрудничества. Грузинские военные по сотрудничеству с нашими партнерами доказали свою самоотверженность, профессионализм, и заслужили имя достойного партнера. 2 800 военнослужащих и около 500 единицы техники служат той цели, чтобы в регионе воцарилась стабильность, безопасность. Они служат твердости и устойчивости демократического развития нашей страны, а также повышению боеспособности, взаимодействия, и совместимости между партнерами с целью внедрения стандартов НАТО"- заявил Леван Изория.

Министр обороны также прокомментировал возможные провокационные действия со стороны Российской Федерации в связи с оккупированными территориями Грузии. По заявлению Левана Изория, грузинская сторона осуждает любую активность со стороны военных частей Российской Федерации на территории Грузии. По его же словам, наряду с Грузией той же позиции придерживается международное сообщество, которое откровенно фиксирует свою критическую позицию в связи с действиями России.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В первой половине 2017 года экономический рост Грузии составил 4,5%
Глава Иранской торговой палаты считает, что запрет на продажу земель иностранцам помешает инвестициям
Закон о запрете продажи аграрных земель иностранцам планируется принять осенью
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии изнасилована восьмилетняя девочка
Цихелашвили: Растет число абхазов и осетин, приезжающих в Грузию на лечение
В трех районах Абхазии приостановлена подача электроэнергии
В Сухуми убит житель Гальского района
Таджики устроили поножовщину в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Статистика: Население Армении продолжает сокращаться
США, Великобритания, Украина проводят военные учения в Грузии
"Новая газета" опубликовала доказательства массового расстрела людей в Чечне
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна