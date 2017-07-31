Грузинские военные заслужили название достойного партнера - министр обороны

31.07.2017 13:37 2 800 военнослужащих с участием около 500 единицы техники служат тому, чтобы в регионе воцарилась стабильность, безопасность - заявил журналистам министр обороны Леван Изория после открытия учений "Достойный партнер 2017".



По словам министра, начались очень важные учения, и сотрудничеством с партнерами грузинские военные доказали свою самоотверженность, профессионализм, и заслужили звание достойного партнера.



Министр обороны заострил внимание на количество стран, включенных в тренировках, и отметил, что их количество значительно увеличилось, что свидетельствует о масштабности и высоком профессиональном качестве "Достойного партнера".



"Мы вместе с нашими партнерами начинаем очень важные тренировки. Название этих учений - "Достойный партнер" - явствует о высокой степени нашего сотрудничества. Грузинские военные по сотрудничеству с нашими партнерами доказали свою самоотверженность, профессионализм, и заслужили имя достойного партнера. 2 800 военнослужащих и около 500 единицы техники служат той цели, чтобы в регионе воцарилась стабильность, безопасность. Они служат твердости и устойчивости демократического развития нашей страны, а также повышению боеспособности, взаимодействия, и совместимости между партнерами с целью внедрения стандартов НАТО"- заявил Леван Изория.



Министр обороны также прокомментировал возможные провокационные действия со стороны Российской Федерации в связи с оккупированными территориями Грузии. По заявлению Левана Изория, грузинская сторона осуждает любую активность со стороны военных частей Российской Федерации на территории Грузии. По его же словам, наряду с Грузией той же позиции придерживается международное сообщество, которое откровенно фиксирует свою критическую позицию в связи с действиями России.

















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