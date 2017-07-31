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В Кутаиси прошла выставка американской бронетехники «Страйкер»
31.07.2017 15:33
Жители Кутаиси смогли осмотреть американскую бронетехнику "Страйкеры", участвующую в международных учениях "Достойный партнер 2017". Примерно в течение часа у местного населения была возможность ознакомиться и осмотреть специфику американской техники у Парка учащейся молодежи.
Выставка американской бронетехники наряду с Кутаиси состоится и в Зестафони. Последней локацией, где появится американская бронированная техника, является правый берег Куры в Тбилиси.
Американские боевые бронемашины "Страйкер" прибыли в Грузию на минувшей неделе. Боевые бронемашины "Страйкер" впервые примут участие в международных учениях.
"В международных учениях, которые в текущем году проводятся уже третий раз, примут участие подразделения сухопутных войск Восточного командования вооруженных сил Грузии, военнослужащие Европейского командования армии США, десантная рота Великобритании, механизированный взвод и группа обеспечения бундесвера Германии, один пехотный взвод Украины, медицинская рота Армении, пехотный взвод и группа обеспечения Словении, и 4 офицера вооруженных сил Турции"- заявили в Минобороны.
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