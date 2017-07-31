Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Кутаиси прошла выставка американской бронетехники «Страйкер»


31.07.2017   15:33
Жители Кутаиси смогли осмотреть американскую бронетехнику "Страйкеры", участвующую в международных учениях "Достойный партнер 2017". Примерно в течение часа у местного населения была возможность ознакомиться и осмотреть специфику американской техники у Парка учащейся молодежи.

Выставка американской бронетехники наряду с Кутаиси состоится и в Зестафони. Последней локацией, где появится американская бронированная техника, является правый берег Куры в Тбилиси.

Американские боевые бронемашины "Страйкер" прибыли в Грузию на минувшей неделе. Боевые бронемашины "Страйкер" впервые примут участие в международных учениях.

"В международных учениях, которые в текущем году проводятся уже третий раз, примут участие подразделения сухопутных войск Восточного командования вооруженных сил Грузии, военнослужащие Европейского командования армии США, десантная рота Великобритании, механизированный взвод и группа обеспечения бундесвера Германии, один пехотный взвод Украины, медицинская рота Армении, пехотный взвод и группа обеспечения Словении, и 4 офицера вооруженных сил Турции"- заявили в Минобороны.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В первой половине 2017 года экономический рост Грузии составил 4,5%
Глава Иранской торговой палаты считает, что запрет на продажу земель иностранцам помешает инвестициям
Закон о запрете продажи аграрных земель иностранцам планируется принять осенью
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии изнасилована восьмилетняя девочка
Цихелашвили: Растет число абхазов и осетин, приезжающих в Грузию на лечение
В трех районах Абхазии приостановлена подача электроэнергии
В Сухуми убит житель Гальского района
Таджики устроили поножовщину в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Статистика: Население Армении продолжает сокращаться
США, Великобритания, Украина проводят военные учения в Грузии
"Новая газета" опубликовала доказательства массового расстрела людей в Чечне
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна