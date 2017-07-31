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Трое задержаны по обвинению в принадлежности к «воровскому миру»
31.07.2017 16:10
В х оде спецоперации в Тбилиси и Рустави по обвинению в принадлежности к воровскому миру задержаны три человека.
Спецоперация по задержанию проводилась в Тбилиси и Рустави.
«В результате спецоперации, проведенной в Тбилиси и Рустави Департаментом центральной криминальной полиции, задержаны 3 лица по обвинению в принадлежности к воровскому миру», -заявляют в МВД.
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