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Трое задержаны по обвинению в принадлежности к «воровскому миру»


31.07.2017   16:10
В х оде спецоперации в Тбилиси и Рустави по обвинению в принадлежности к воровскому миру задержаны три человека.

Спецоперация по задержанию проводилась в Тбилиси и Рустави.

«В результате спецоперации, проведенной в Тбилиси и Рустави Департаментом центральной криминальной полиции, задержаны 3 лица по обвинению в принадлежности к воровскому миру», -заявляют в МВД.






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