Трое задержаны по обвинению в принадлежности к «воровскому миру»

31.07.2017 16:10 В х оде спецоперации в Тбилиси и Рустави по обвинению в принадлежности к воровскому миру задержаны три человека.



Спецоперация по задержанию проводилась в Тбилиси и Рустави.



«В результате спецоперации, проведенной в Тбилиси и Рустави Департаментом центральной криминальной полиции, задержаны 3 лица по обвинению в принадлежности к воровскому миру», -заявляют в МВД.















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