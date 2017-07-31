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Учения «Noble Partner 2017» направлены на повышение обороноспособности Грузии - МИД


31.07.2017   17:35
Учения направлены на повышение обороноспособности Грузии, большую совместимость, и интеграцию с партнерами и НАТО – заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе в связи с учениями "Noble Partner 2017".

На вопрос, не ожидаются ли провокации со стороны России тогда, когда на оккупированных территориях идут учения, во внешнеполитическом ведомстве заявили, что многонациональные тренировки не направлены против кого-либо, и «Noble Partner 2017» направлен на интеграцию с НАТО.

"Следует отметить, что эти учения, в которых принимают участие восемь стран, являются признанием значительной контрибуции, внесенной Грузией в стабильности мира и региона, и заслугой наших вооруженных сил, и военнослужащих"- заявил Михаил Джанелидзе.

По заявлению первого заместителя министра иностранных дел Давида Залкалиани, учения, которые проводятся на военном аэродроме Вазиани, направлены на стабильность в регионе, а не против кого-либо.








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