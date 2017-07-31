Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Начало военных учений Noble Partner отметили концертом


31.07.2017   18:55
Грузинские артисты устроили концерт для военнослужащих из восьми стран, которые принимают участие в учениях НАТО Достойный партнер-2017» (Noble Partner).

Концерт состоялся в связи с официальным открытием учений накануне на территории IV механизированной бригады Вооруженных Сил Грузии. Видеоматериал с мероприятия сегодня распространило министерство обороны Грузии.

Концерт посетил министр обороны Леван Изория, который отметил, что подобные неформальные мероприятия помогают военнослужащим из разных стран познакомиться и подружится.

Перед военными выступили известные артисты грузинской эстрады – Ото Немсадзе, Софо Бедия, Нуца Бузаладзе, а также ансамбль «Арсиани». Певцы исполнили песни из собственного репертуара и известные хиты, а ансамбль представил программу грузинских народных песен.

Учения Noble Partner проводятся в Грузии уже в третий раз и в этом году являются самыми масштабными. В них примут участие более 2,8 тысяч военных из восьми стран: Грузии, США, Великобритании, Германии, Турции, Словении, Армении и Украины.

ВС Грузии представлены 1047 военнослужащими, США — 1421 военнослужащим, Армения — 40, Великобритания — 160, Германия — 67, Словения — 37, Турция — тремя, Украина — 30 военнослужащими.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Нагрузка воздушного пространства Грузии в первом полугодии выросла на 13,6%
На рынках Грузии в день в среднем торгуют 45 300 человек
Парламент Грузии пошел на компромисс с табачной индустрией
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В оккупированном Гальском районе изменили правила выдачи т.н. паспортов
В Абхазии изнасилована восьмилетняя девочка
Цихелашвили: Растет число абхазов и осетин, приезжающих в Грузию на лечение
В трех районах Абхазии приостановлена подача электроэнергии
В Сухуми убит житель Гальского района
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В первом полугодии 2017 года численность постоянного населения Армении сократилась на 6 200 человек
Армения намерена справиться с коррупцией при помощи Великобритании
HRW заявила о необоснованных уголовных делах в Армении после акций 2016-ого
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна