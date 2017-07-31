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Начало военных учений Noble Partner отметили концертом
31.07.2017 18:55
Грузинские артисты устроили концерт для военнослужащих из восьми стран, которые принимают участие в учениях НАТО Достойный партнер-2017» (Noble Partner).
Концерт состоялся в связи с официальным открытием учений накануне на территории IV механизированной бригады Вооруженных Сил Грузии. Видеоматериал с мероприятия сегодня распространило министерство обороны Грузии.
Концерт посетил министр обороны Леван Изория, который отметил, что подобные неформальные мероприятия помогают военнослужащим из разных стран познакомиться и подружится.
Перед военными выступили известные артисты грузинской эстрады – Ото Немсадзе, Софо Бедия, Нуца Бузаладзе, а также ансамбль «Арсиани». Певцы исполнили песни из собственного репертуара и известные хиты, а ансамбль представил программу грузинских народных песен.
Учения Noble Partner проводятся в Грузии уже в третий раз и в этом году являются самыми масштабными. В них примут участие более 2,8 тысяч военных из восьми стран: Грузии, США, Великобритании, Германии, Турции, Словении, Армении и Украины.
ВС Грузии представлены 1047 военнослужащими, США — 1421 военнослужащим, Армения — 40, Великобритания — 160, Германия — 67, Словения — 37, Турция — тремя, Украина — 30 военнослужащими.
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