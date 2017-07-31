Трудно прогнозировать угрозы, исходящие от России

31.07.2017 21:51 Трудно прогнозировать угрозы, исходящие от России, -считает министр обороны Грузии Леван Изория.



В эфире телекомпании "Пирвели" Изория отметил, что оборонная политика Грузии преследует целью усиление на таком уровне, чтобы сократить риск всякого нападения и угрозы, проистекающей от России.



"Оккупация территорий Грузии с российской стороны является фактом. Процесс, связанный с т.н. бордеризацией, является предметом нашего большого возмущения, и возмущения международного сообщества, мы осуждаем это, в связи с этим у нас единое видение, деоккупация наших регионов должна произойти только лишь мирным путем.



Разумеется, прогнозировать опасность сложно. Это не только в отношении Грузии, но и в глобальном контексте, но целью нашей политики, и политики обороны является наше усиление на таком уровне, чтобы сократить риск всякого нападения и угрозы, проистекающей от России.



Исходя из этого, нашей силой является один из реальных рычагов снижения этих угроз, наша политика в военной сфере направлена на усиление нашей обороноспособности в рамках глобальной политики, и политики сдерживания, определенной НАТО. И преследует целью, чтобы наши подразделения были укомплектованы соответственно стандартам НАТО, оснащены военной техникой, соответствующей НАТО, находились в постоянных тренировках, и процессе военной подготовки для того, чтобы миновать ожидаемые или возможные угрозы"- отметил Леван Изория.

















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