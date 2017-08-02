Нам нужна интеграция в глобальную систему безопасности - Хухашвили

02.08.2017 12:37 Грузинский эксперт Гия Хухашвили считает, что запланированный визит президента РФ Владимира Путина в оккупированную Абхазию подтверждает углубление эскалации напряженности между США и Россией. По его словам, обе стороны демонстрируют силы на своих линиях фронтов.



"Эти процессы исходят из глобального контекста. Напряженность между Россией и США развивается драматично. Риски растут и обе стороны проводят инвентаризацию своих сил на передовых линиях фронтов. Они прошлись по своим активам, и тут имеются определенные послания и контрпослания. Где проходит линия фронта? США считают своими активами на линии фронта Украину, Прибалтику, Грузию, Польшу. Россия, со своей стороны, отвечает серой зоной. Это Абхазия, т.н. т.н. Южная Осетия, Приднестровье, Донбасс и т.д. Сейчас проводятся маневры и пытаются на каждый ход осуществить контрход. Одним из таковых является визит Пенса в Грузию и его заявления. Ответ Путина - визит в Абхазию, т.е. это его контраргумент", - заявляет Хухашвили.



Он также отмечает, что процессы могут выйти из под контроля в любое время и выражает надежду, что правительство Грузии обсудило с Пенсом и практические вопросы безопасности.



"Риски растут. Надеюсь, что наше правительство кроме того, что мы слышали тосты и красивое словцо, на что ничего кроме спасибо сказать нельзя, обсудило и практические вопросы безопасности. Время не терпит. Нам нужна безопасность сегодня, а не завтра, в каждую минуту может что-то произойти. Это шаги создают угрозу безопасности страны и нам нужна защита. Мы никогда не будем готовы оказать России сопротивление, для этого нам требуется интеграция в глобальную систему безопасности, и это должно произойти сегодня и завтра", - заявил Хухашвили.



Эксперт не исключает, что Грузия может оказаться на передней линии фронта в процессе глобального противостояния.



"В любой момент ситуация может выйти из под контроля. Эскалация продолжается, ставки растут. Понятно, что ни США, ни Россия не войдут в прямую конфронтацию между собой по той простой причине, что обе являются ядерными государствами и, естественно, прямая конфронтация разрушит оба государства. Будет периферийная война и, к сожалению, на передовой этой периферийной войны невольно оказались мы", - заявил Хухашвили.















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