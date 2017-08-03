«Стингеры», «Джавелины», беспилотники - какое оружие ждет Тбилиси от США

03.08.2017 13:33 «США, возможно, подобно Украине, передаст оборонительное оружие и Грузии. Речь идет о противотанковом и противовоздушном вооружении. Эти ожидания и предположения породило заявление вице-президента США Майка Пенса. Часть экспертов не исключает, что США передадут Грузии легкое огнестрельное оружие, бронежилеты, шлемы и военную амуницию, а в самом лучшем случае - беспилотные летальные аппараты, дроны», - пишет газета «Резонанси».



«Сейчас уже мы можем реально говорить о покупке американского вооружения. К тому же, речь наверное шла не только о передаче вооружения, но и об увеличении числа военных советников, проведении совместных встреч, подготовке грузинских военных в американских военных училищах. Это будет адекватная поддержка, которую страна-член НАТО окажет стране-партнеру НАТО и на которую недвусмысленно намекнул Майк Пенс. Его визит был некой разведкой, чтобы этот вопрос положительно решился в Вашингтоне», - заявил эксперт по вопросам безопасности Вахтанг Маисая. Бригадный генерал Амиран Салуквадзе не считает целесообразным проводить большие обсуждения по поводу возможности или намека на получения вооружения из США, но подтверждает, что заявления вице-президента США о союзнической поддержке Грузии были открытым посылом о том, что получение защитных механизмов для безопасности Грузии вполне вероятно», - отмечает издание.



«По словам Пенса, мы можем вывести грузино-американские отношения на совсем другой уровень. Он также использовал слово «союзник», которое имеет большой подтекст. Например, союзник Армении Россия снабжает ее вооружением. Такие отношения должны развивать и мы, что параллельно с НАТО будет еще одним защитным механизмом. Над этим нужно работать без лишнего ажиотажа и шума, чтобы не ввязаться в новую беду», - говорит Салуквадзе. Примечательно, что о вероятности передачи оборонительного вооружения еще до визита Пенса в Тбилиси в интервью «Голосу Америки» заявил специалист по европейской политике Центра свободы Маргарет Тэтчер в Вашингтоне Даниэл Кочис», - продолжает издание.



«Кочис заявил, что в ходе визита Пенса США обязательно выразят поддержку Грузии на пути стремления в НАТО, а также выразил надежду, что вице-президент США даст точную характеристику и присутствию российской армии в Грузии, а также понадеялся, что начнутся разговоры о передаче Грузии оборонительного вооружения, потому что Грузия находится в условиях незаконной оккупации. Вице-президент США сделал в Тбилиси в адрес России довольно острые заявления, несколько раз упомянул слово «оккупация», выразил поддержку Грузии и заявил, что США будут защищать свободу Грузии, упомянул слово «союзник», но открыто не говорил о том, что в администрации Трампа решили передать Грузии вооружение. Военные эксперты считают, что, как правило, такие соглашения оформляются в кулуарах и о них сообщается лишь на последнем этапе, а готовность США была видна и в заявлениях Майка Пенса», - заключает издание.















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