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США и Грузия к концу месяца утвердят новую программу подготовки грузинских военнослужащих
03.08.2017 15:05
"Программа готовности обороны Грузии", которая подразумевает подготовку грузинских военнослужащих американскими военными инструкторами, официально будет подписана к концу августа, сообщил в четверг после встречи в Тбилиси с командующим армией США в Европе генерал-лейтенантом Фредериком Беном Ходжесом министр обороны Грузии Леван Изория.
Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Грузии, на встрече стороны обсудили вопросы, связанные с началом осуществления данной программы.
Министр после встречи отметил, что в августе перед подписанием документа ожидается визит в Грузию еще семи американских генералов.
По словам Л.Изория, подготовка соответствующей инфраструктуры уже начата, однако для того, чтобы американские военные инструкторы смогли уже на начальном этапе включиться в осуществление программы, необходимо юридически оформить соответствующий документ.
Также на встрече стороны обсудили предстоящий визит в Грузию начальника штаба армии США. Этот визит, как отметили в пресс-службе, состоится в ближайшем будущем.
Командующий армией США в Европе находится в Грузии в связи с проходящими в стране многонациональными учениями "Достойный партнер 2017", участие в которых принимают около 2,8 тыс. военнослужащих пяти стран НАТО и трех стран-партнеров альянса.
Как ранее сообщалось, "Программа готовности обороны Грузии" подразумевает подготовку в течение трех лет американскими инструкторами девяти грузинских батальонов.
В Минобороны Грузии заявляли, что если раньше США оказывали республике помощь в подготовке военнослужащих для участия в международных миротворческих миссиях, то сейчас речь идет о подготовке с акцентом на выполнение оборонительных задач.
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