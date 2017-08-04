Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Тело погибшего в Афганистане грузинского солдата доставят в Грузию 6 августа


04.08.2017   17:05
Тело погибшего в Афганистане грузинского военнослужащего Мдинари Бебиашвили доставят в Грузию 6 августа. Как сообщили «IPN» в Министерстве обороны, погибшего солдата перевезут на родину в военном порядке.

В ведомстве отмечают, что состояние Михаила Гвирджишвили, находящегося в госпитале Баграма, стабильно тяжелое.

В ходе совместного моторизированного патрулирования на территорию авиабазы Баграм в Исламском государстве Афганистан было осуществлено нападение. В результате нападения скончался младший сержант 23-го пехотного батальона II пехотной бригады ВС Грузии, участвующей в миссии «Решительная поддержка», Мдинари Сабаевич Бебиашвили (23.10.1991). Информацию об этом распространяет министерство обороны Грузии.

Младший сержант Бебиашвили служил в ВС Грузии с 2010 года. Он дважды участвовал в миссии Международных сил по содействию безопасности (ISAF) в Афганистане - в 2012 и 2014 годах. Награжден медалями «За участие в миротворческих операциях».

В ходе нападения также пострадали три военнослужащих ВС Грузии, участвовавших в миссии «Решительная поддержка». Состояние здоровья одного из них - капитана Михаила Амирановича Гвирджишвили - стабильно тяжелое, а остальных двух - старшего лейтенанта Гиги Давидовича Хахуташвили и капрала Геги Элвардовича Харшиладзе - удовлетворительное. Все три пострадавших находятся в госпитале авиабазы Баграм и проходят соответствующее медицинское лечение.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Срок вступления в силу поправок в закон «О контроле табака» отложен до 2022 года
В Тбилиси появится специализированный суд для бизнеса
Зарплаты мужчин в Грузии на 36% выше, чем женщин
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Спрос на поездки в Абхазию у российских туристов снизился на треть
В Кремле назначен новый куратор Абхазии
При взрыве на складе боеприпасов в Абхазии погибли две россиянки
Ростуризм призвал россиян в Абхазии к осторожности
В Гагре избили дежурных врачей райбольницы
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Алиев: Азербайджан должен сократить зависимость от импорта сигарет и начать их экспорт
"Мемориал" напоминает, что исчезновения людей из расстрельного списка "Новой газеты" не расследуются
Представитель TANAP: Азербайджанский газ достигнет Турции в июне следующего года
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна