Тело погибшего в Афганистане грузинского солдата доставят в Грузию 6 августа

04.08.2017 17:05 Тело погибшего в Афганистане грузинского военнослужащего Мдинари Бебиашвили доставят в Грузию 6 августа. Как сообщили «IPN» в Министерстве обороны, погибшего солдата перевезут на родину в военном порядке.



В ведомстве отмечают, что состояние Михаила Гвирджишвили, находящегося в госпитале Баграма, стабильно тяжелое.



В ходе совместного моторизированного патрулирования на территорию авиабазы Баграм в Исламском государстве Афганистан было осуществлено нападение. В результате нападения скончался младший сержант 23-го пехотного батальона II пехотной бригады ВС Грузии, участвующей в миссии «Решительная поддержка», Мдинари Сабаевич Бебиашвили (23.10.1991). Информацию об этом распространяет министерство обороны Грузии.



Младший сержант Бебиашвили служил в ВС Грузии с 2010 года. Он дважды участвовал в миссии Международных сил по содействию безопасности (ISAF) в Афганистане - в 2012 и 2014 годах. Награжден медалями «За участие в миротворческих операциях».



В ходе нападения также пострадали три военнослужащих ВС Грузии, участвовавших в миссии «Решительная поддержка». Состояние здоровья одного из них - капитана Михаила Амирановича Гвирджишвили - стабильно тяжелое, а остальных двух - старшего лейтенанта Гиги Давидовича Хахуташвили и капрала Геги Элвардовича Харшиладзе - удовлетворительное. Все три пострадавших находятся в госпитале авиабазы Баграм и проходят соответствующее медицинское лечение.















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