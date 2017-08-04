Руководитель миссии НАТО в Афганистане соболезнует грузинским военным в связи с потерей

04.08.2017 19:35 Миссия НАТО в Афганистане «Решительная поддержка» выражает Грузии соболезнования в связи с гибелью в Афганистане грузинского солдата.



«Сегодня своими молитвами мы с 900 грузинскими солдатами, которые оплакивают погибшего друга. Вклад Грузии в нашу миссию жизненно важен, и для нас большая честь стоять рядом с ними в это сложнейшее время», - заявил руководитель миссии НАТО в Афганистане, генерал Джон Николсон.



В ходе совместного моторизированного патрулирования на территорию авиабазы Баграм в Исламском государстве Афганистан было осуществлено нападение. В результате нападения скончался младший сержант 23-го пехотного батальона II пехотной бригады ВС Грузии, участвующей в миссии «Решительная поддержка», Мдинари Бебиашвили.



В ходе нападения также пострадали три военнослужащих ВС Грузии, участвовавших в миссии «Решительная поддержка». Состояние здоровья одного из них - капитана Михаила Амирановича Гвирджишвили - стабильно тяжелое, а остальных двух - старшего лейтенанта Гиги Давидовича Хахуташвили и капрала Геги Элвардовича Харшиладзе - удовлетворительное. Все три пострадавших находятся в госпитале авиабазы Баграм и проходят соответствующее медицинское лечение.















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