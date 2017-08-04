|
Руководитель миссии НАТО в Афганистане соболезнует грузинским военным в связи с потерей
04.08.2017 19:35
Миссия НАТО в Афганистане «Решительная поддержка» выражает Грузии соболезнования в связи с гибелью в Афганистане грузинского солдата.
«Сегодня своими молитвами мы с 900 грузинскими солдатами, которые оплакивают погибшего друга. Вклад Грузии в нашу миссию жизненно важен, и для нас большая честь стоять рядом с ними в это сложнейшее время», - заявил руководитель миссии НАТО в Афганистане, генерал Джон Николсон.
В ходе совместного моторизированного патрулирования на территорию авиабазы Баграм в Исламском государстве Афганистан было осуществлено нападение. В результате нападения скончался младший сержант 23-го пехотного батальона II пехотной бригады ВС Грузии, участвующей в миссии «Решительная поддержка», Мдинари Бебиашвили.
В ходе нападения также пострадали три военнослужащих ВС Грузии, участвовавших в миссии «Решительная поддержка». Состояние здоровья одного из них - капитана Михаила Амирановича Гвирджишвили - стабильно тяжелое, а остальных двух - старшего лейтенанта Гиги Давидовича Хахуташвили и капрала Геги Элвардовича Харшиладзе - удовлетворительное. Все три пострадавших находятся в госпитале авиабазы Баграм и проходят соответствующее медицинское лечение.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна