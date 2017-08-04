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Состояние здоровья пострадавших в Афганистане военнослужащих удовлетворительное


04.08.2017   23:07
Состояние здоровья двух военнослужащих, пострадавших в результате нападения Афганистане, - капитана Михаила Гвирджишвили и старшего лейтенанта Гиги Хахуташвили, удовлетворительное, сообщает Минобороны Грузии.

Сообщается, что в госпитале авиабазы Баграм им незамедлительно была проведена операция. По заявлению врача 23-го батальона, капитана Ираклия Кортушвили, раненные военные находятся под наблюдением врачей, запланировано перевезти их в региональный медицинский центр города Ландштуль в Германии.

Капрал Гега Харшиладзе же, получивший надлежащую медпомощь в медицинском учреждении Баграма, был выписан вчера же и приступил к выполнению обязанностей.

Примечательно, что в память о погибшем грузинском миротворце государственный флаг Грузии был приспущен на авиабазе Баграм, на международной базе имени Хамида Карзая, штабе командования миссии «Решительная поддержка» в Кабуле и базе «Мармал» в Мазари-Шарифе.

Тело погибшего 3 августа на территории у авиабазы Баграм младшего сержанта 23-го пехотного батальона II пехотной бригады ВС Грузии Мдинари Бебиашвили будет доставлено в Грузию 6 августа.






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