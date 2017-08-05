|
В Грузии задержали разыскиваемого по линии Интерпола гражданина Азербайджана
05.08.2017 13:29
Сотрудники Национального бюро Интерпола в Грузии совместно с патрульной полицией на грузино-азербайджанской границе при въезде в Грузию задержали гражданина Азербайджана.
Как сообщает МВД Грузии, задержанный разыскивался украинскими властями через Интерпол за воровство.
В отношении задержанного начата подготовка к экстрадиции.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна