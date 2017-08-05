В Грузии задержали разыскиваемого по линии Интерпола гражданина Азербайджана

05.08.2017 13:29 Сотрудники Национального бюро Интерпола в Грузии совместно с патрульной полицией на грузино-азербайджанской границе при въезде в Грузию задержали гражданина Азербайджана.



Как сообщает МВД Грузии, задержанный разыскивался украинскими властями через Интерпол за воровство.



В отношении задержанного начата подготовка к экстрадиции.















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