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Тело погибшего в Афганистане грузинского солдата сегодня доставят самолетом военно-воздушных сил США


06.08.2017   12:46
Тело погибшего в Афганистане грузинского военнослужащего Мдинари Бебиашвили сегодня доставят в Грузию самолетом военно-воздушных сил США. По информации Министерства обороны Грузии, в связи с этим в аэропорту состоится траурная церемония в сопровождении почетного караула Национальной гвардии и военного оркестра.

Младший сержант 23-го пехотного батальона II пехотной бригады ВС Грузии Мдинари Бебиашвили, с апреля участвовал в миссии «Решительная поддержка» на авиабазе Баграм. Он погиб 3 августа в результате нападения на территорию авиабазы Баграм в ходе совместного моторизированного патрулирования.

Младший сержант Мдинари Сабаевич Бебиашвили (23.10.1991) служил в ВС Грузии с 2010 года. Он дважды участвовал в миссии Международных сил по содействию безопасности (ISAF) в Афганистане - в 2012 и 2014 годах. Награжден медалями «За участие в миротворческих операциях».






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