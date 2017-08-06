Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Тбилиси изъята крупная партия героина


06.08.2017   14:57
Сотрудники МВД Грузии задержали в Тбилиси двух граждан Грузии по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере.

Обвиняемыми оказались ранее судимый 50-летний Г.И. и 38-летний Е.А. При личном обыске одного из них полиция изъяла наркотическое средство, расфасованное по 104 упаковкам и содержащее более 9,2 грамм героина.

При обыске второго задержанного было изъято наркотическое средство, расфасованное по 19 упаковкам и содержащее более 1,6 грамма героина.

Наркологическая проверка показала, что при задержании Е.А. находился под воздействием наркотиков. Обвиняемые признались в содеянном.

Уголовное дело в отношении Е.А. ведется по факту незаконного приобретения и хранения наркотического средства в особо крупном размере, а в отношении Г.И. по факту неоднократного незаконного приобретения и хранения наркотического средства в особо крупном размере.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Пассажиропоток в Тбилисском и Батумском международных аэропортах достиг рекордного показателя
Срок вступления в силу поправок в закон «О контроле табака» отложен до 2022 года
В Тбилиси появится специализированный суд для бизнеса
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Спрос на поездки в Абхазию у российских туристов снизился на треть
В Кремле назначен новый куратор Абхазии
При взрыве на складе боеприпасов в Абхазии погибли две россиянки
Ростуризм призвал россиян в Абхазии к осторожности
В Гагре избили дежурных врачей райбольницы
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Прокуратура Грузии обратилась к коллегам из Польши в связи с визитом в эту страну Саакашвили
У Грузии будет три консульства в Германии
Армянский полицейский сбывал фальшивую валюту
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна