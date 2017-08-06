В Тбилиси изъята крупная партия героина

06.08.2017 14:57 Сотрудники МВД Грузии задержали в Тбилиси двух граждан Грузии по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере.



Обвиняемыми оказались ранее судимый 50-летний Г.И. и 38-летний Е.А. При личном обыске одного из них полиция изъяла наркотическое средство, расфасованное по 104 упаковкам и содержащее более 9,2 грамм героина.



При обыске второго задержанного было изъято наркотическое средство, расфасованное по 19 упаковкам и содержащее более 1,6 грамма героина.



Наркологическая проверка показала, что при задержании Е.А. находился под воздействием наркотиков. Обвиняемые признались в содеянном.



Уголовное дело в отношении Е.А. ведется по факту незаконного приобретения и хранения наркотического средства в особо крупном размере, а в отношении Г.И. по факту неоднократного незаконного приобретения и хранения наркотического средства в особо крупном размере.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

