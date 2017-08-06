Тело погибшего в Афганистане грузинского военного доставили на родину

06.08.2017 17:49 Тело погибшего в результате нападения в Афганистане грузинского военнослужащего Мдинари Бебиашвили доставлено в Грузию самолетом военно-воздушных сил США.



В связи с этим в аэропорту состоялась траурная церемония в сопровождении почетного караула Национальной гвардии и на фоне исполненного военным оркестром траурного марша.



На траурной церемонии присутствовали президент, премьер-министр, министр обороны и другие члены кабинета министров Грузии, семья погибшего военнослужащего, посол США и представители других стран-партнеров.



Память геройски погибшего в ходе миссии «Решительная поддержка» почтили также грузинские и американские военные - участники учений «Достойный партнер».



Тело грузинского солдата будет доставлено из аэропорта в Национальное бюро экспертизы, а затем – в родное село Мартотубани Зестафонского муниципалитета.



Младший сержант 23-го пехотного батальона II пехотной бригады ВС Грузии Мдинари Бебиашвили, с апреля участвовал в миссии «Решительная поддержка» на авиабазе Баграм. Он погиб 3 августа в результате нападения на территорию авиабазы Баграм в ходе совместного моторизированного патрулирования.

Младший сержант Мдинари Сабаевич Бебиашвили (23.10.1991) служил в ВС Грузии с 2010 года. Он дважды участвовал в миссии Международных сил по содействию безопасности (ISAF) в Афганистане - в 2012 и 2014 годах. Награжден медалями «За участие в миротворческих операциях».















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