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Грузинский взвод возвратился из Центральноафраиканской Республики


07.08.2017   12:58
Сборный взвод 23-го батальона II пехотной бригады вооруженных сил Грузии вернулся из Центральноафриканской Республики.

Церемония встречи сводного взвода 23 батальона второй пехотной бригады ВС Грузии на родине состоялась на военном аэродроме Алексеевки (близ Тбилиси). Грузинских миротворцев встречали командующий Западным командованием сухопутных войск, полковник Георгий Матиашвили, вице-полковник Оливье Мадио и другие высокопоставленные военные из Генштаба ВС Грузии.

Миротворцев поздравил с успешным завершением миссии также и атташе обороны Республики Франция, и еще раз выразил поддержку Франции в отношении Грузии.

"Мы рады, что они вернулись на родину. Особенно радует тот факт, что после шести месяцев, проведенных в ЦАР, они все возвращаются к семьям здоровыми и с миром. Грузия участвует как в афганских, так и в африканских миссиях и прекрасно выполняет работу", — сказал военный атташе Франции в Грузии Оливье Мадио.

Грузинский взвод в течение шести месяцев участвовал в военно-тренировочной миссии в Республике Центральной Африки под эгидой Евросоюза.










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