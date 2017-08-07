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Гражданин Ирана задержан с наркотиками на Gem fest


07.08.2017   18:01
На крупнейшем фестивале электронной музыки Gem fest в Грузии задержали гражданина Ирана, у которого при себе была крупная партия синтетических наркотических веществ.

На фестивале электронной музыки Gem fest в Грузии задержали гражданина Ирана 1981 года рождения с большой партией синтетических наркотических веществ. Как сообщили в МВД Грузии, у гражданина, который и сам потребитель психоактивных веществ, обнаружили "экстази", метадон, амфетамин и другие запрещенные к обороту препараты.

Ранее с фестиваля Gem fest увезли в больницу 12 человек с сильным отравлением, 22 летнюю девушку спасти не удалось. Следователи полагают, что причиной стало употребление наркотиков.

В этом году в крупнейшем музыкальном фестивале Грузии участвуют около 500 знаменитых диджеев.






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