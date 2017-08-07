Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Украине задержан фигурант дела о «тюремном скандале» в Грузии


07.08.2017   22:25
В Украине задержан гражданин Грузии, разыскиваемый по красному циркуляру Интерпола, говорится в сообщении на сайте Главной прокуратуры Грузии. По информации СМИ, речь идет о бывшем сотруднике МВД Грузии Кохте Кодуа, который является фигурантом дела о «тюремном скандале» пятилетней давности.

В настоящее время в отношении задержанного ведутся предэкстрадиционные процедуры.

«По решению компетентного суда Украины 6 августа 2017 года разыскиваемому было избрано 40-дневное предэкстрадиционное заключение в качестве меры пресечения. К.К. разыскивался правоохранительными органами с целью исполнения решений суда от 27 января и 18 марта 2014 года», — говорится в сообщении.

Согласно материалам на сайте Тбилисского городского суда, Кодуа, обвиняемый в пытках и нечеловеческом обращения с заключенными, был приговорен к 9 годам лишения свободы.

В течение пяти лет после смены власти в Грузии, по делу о пытках заключенных к ответственности было привлечено 70 сотрудников грузинских тюрем. Большинство из них уже приговорены к различным срокам заключения.

Громкий «тюремный скандал» начался накануне парламентских выборов 2012 года. МВД заявило о раскрытии дела о пытках заключенных в Глданской тюрьме и аресте по делу трех сотрудников. В отставку подала министр по исполнению наказаний. Параллельно два телеканала показали кадры избиений и насилия над заключенными, снятыми в нескольких тюрьмах. Все это вызвало массовые акции протеста. В итоге «тюремный скандал» сыграл значительную роль в поражении на выборах партии Михеила Саакашвили «Единое национальное движение» и победы коалиции миллиардера Бидзины Иванишвили «Грузинская мечта».






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Голландские сомелье исследуют грузинские вина
«Кула» начинает производство мясных и рыбных консервов
В Тбилиси будет построено 10 мостов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Заявление МИД Грузии в связи с 9-ой годовщиной российско-грузинской войны
Спрос на поездки в Абхазию у российских туристов снизился на треть
В Кремле назначен новый куратор Абхазии
При взрыве на складе боеприпасов в Абхазии погибли две россиянки
Ростуризм призвал россиян в Абхазии к осторожности
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Армении за 10 лет в Армении закрылось 25 вузов
72% опрошенных не собираются переезжать из Армении
Азербайджан и Казахстан проводят совместные военно-морские учения
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна