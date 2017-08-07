В Украине задержан фигурант дела о «тюремном скандале» в Грузии

07.08.2017 22:25 В Украине задержан гражданин Грузии, разыскиваемый по красному циркуляру Интерпола, говорится в сообщении на сайте Главной прокуратуры Грузии. По информации СМИ, речь идет о бывшем сотруднике МВД Грузии Кохте Кодуа, который является фигурантом дела о «тюремном скандале» пятилетней давности.



В настоящее время в отношении задержанного ведутся предэкстрадиционные процедуры.



«По решению компетентного суда Украины 6 августа 2017 года разыскиваемому было избрано 40-дневное предэкстрадиционное заключение в качестве меры пресечения. К.К. разыскивался правоохранительными органами с целью исполнения решений суда от 27 января и 18 марта 2014 года», — говорится в сообщении.



Согласно материалам на сайте Тбилисского городского суда, Кодуа, обвиняемый в пытках и нечеловеческом обращения с заключенными, был приговорен к 9 годам лишения свободы.



В течение пяти лет после смены власти в Грузии, по делу о пытках заключенных к ответственности было привлечено 70 сотрудников грузинских тюрем. Большинство из них уже приговорены к различным срокам заключения.



Громкий «тюремный скандал» начался накануне парламентских выборов 2012 года. МВД заявило о раскрытии дела о пытках заключенных в Глданской тюрьме и аресте по делу трех сотрудников. В отставку подала министр по исполнению наказаний. Параллельно два телеканала показали кадры избиений и насилия над заключенными, снятыми в нескольких тюрьмах. Все это вызвало массовые акции протеста. В итоге «тюремный скандал» сыграл значительную роль в поражении на выборах партии Михеила Саакашвили «Единое национальное движение» и победы коалиции миллиардера Бидзины Иванишвили «Грузинская мечта».















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