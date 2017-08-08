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Задержан еще один участник GEM Fest с наркотиками


08.08.2017   12:51
В Ганмухури, где проходит GEM Fest, правоохранители задержали еще одного человека. Как сообщили «IPN» в МВД, по обвинению в незаконном приобретении-хранении наркотиков задержано одно лицо.

На данном этапе МВД не конкретизирует национальность задержанного и количество изъятого у него наркотического средства. Как пояснили в ведомстве, назначены соответствующие экспертизы, и детали касательно дела будут представлены обществу позже.

В Ганмухури, на территории проведения GEM Fest, правоохранители вчера задержали гражданина Ирана. Его также обвиняют в незаконном приобретении-хранении наркотиков. В результате обыска гражданина Ирана полицейские изъяли различные наркотические средства в крупном размере.

Напомним, с диагнозом токсического эффекта не установленной субстанции и вещества за последние дни с территории GEM Fest в зугдидскую больницу было доставлено несколько человек. Одну из них, 22-летнюю девушку, спасти не удалось.






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