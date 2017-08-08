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Гражданина Грузии задержали в «зеленой зоне» аэропорта Домодедово за контрабанду


08.08.2017   18:45
Крупную сумму валюты изъяли у гражданина Грузии при попытке незаконного ввоза сотрудники Домодедовской таможни, говорится в сообщении ведомства.

34-летний мужчина, прибывший рейсом Батуми-Москва, следовал через "зеленый" коридор, тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию.

"В ходе досмотра ручной клади гражданина сотрудники таможни обнаружили наличные денежные средства в размере 56 524 долларов США, 10 795 турецких лир и 297 000 рублей РФ", — отмечается в сообщении.

Согласно таможенному законодательству, при перемещении наличных денежных средств в размере более 10 000 долларов США в эквиваленте они подлежат обязательному письменному декларированию. Таким образом, гражданин Грузии превысил сумму, допустимую к перемещению без заполнения таможенной декларации более чем в 5 раз.

В его действиях усматриваются признаки состава преступления по статье УК РФ "Контрабанда наличных денежных средств", за что предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 15-кратной суммы незаконно перемещенных денежных средств либо ограничения свободы на срок до четырех лет.






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