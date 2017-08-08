|
МВД: Следов насилия на телах погибших в Батуми отдыхающих нет
08.08.2017 21:36
МВД Грузии пытается установить обстоятельства гибели двух молодых людей, чьи тела были обнаружены сегодня в одной из квартир в Батуми.
Согласно данным «Аджарского телевидения», возраст погибших — 17 и 18 лет. Они были обнаружены в съемной квартире на 9-м этаже дома на улице Химшиашвили. Приехавшие на отдых молодые люди три дня не выходили на связь со своими родителями. Их родные прибыли в Батуми и разыскали владелицу квартиры, которую на две недели арендовали юноши. Воспользовавшись запасным ключом, они смогли попасть внутрь и обнаружили обоих молодых людей мертвыми.
Полиция в связи со случившимся начала следствие по статье «доведение до самоубийства». Тела были отправлены на экспертизу в Национальное бюро имени Левана Самхараули в Батуми.
В СМИ озвучивается две версии случившегося: передозировка наркотиков и насилие.
В МВД Грузии не подтверждают ни одну из версий и призывают дождаться результатов экспертизы. Вместе с тем, в пресс-службе ведомства корр. «Новости-Грузия» сообщили, что, по предварительной информации, следов насилия на телах погибших обнаружено не было.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна