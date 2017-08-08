МВД: Следов насилия на телах погибших в Батуми отдыхающих нет

08.08.2017 21:36 МВД Грузии пытается установить обстоятельства гибели двух молодых людей, чьи тела были обнаружены сегодня в одной из квартир в Батуми.



Согласно данным «Аджарского телевидения», возраст погибших — 17 и 18 лет. Они были обнаружены в съемной квартире на 9-м этаже дома на улице Химшиашвили. Приехавшие на отдых молодые люди три дня не выходили на связь со своими родителями. Их родные прибыли в Батуми и разыскали владелицу квартиры, которую на две недели арендовали юноши. Воспользовавшись запасным ключом, они смогли попасть внутрь и обнаружили обоих молодых людей мертвыми.



Полиция в связи со случившимся начала следствие по статье «доведение до самоубийства». Тела были отправлены на экспертизу в Национальное бюро имени Левана Самхараули в Батуми.



В СМИ озвучивается две версии случившегося: передозировка наркотиков и насилие.



В МВД Грузии не подтверждают ни одну из версий и призывают дождаться результатов экспертизы. Вместе с тем, в пресс-службе ведомства корр. «Новости-Грузия» сообщили, что, по предварительной информации, следов насилия на телах погибших обнаружено не было.















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