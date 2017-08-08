Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

МВД: Следов насилия на телах погибших в Батуми отдыхающих нет


08.08.2017   21:36
МВД Грузии пытается установить обстоятельства гибели двух молодых людей, чьи тела были обнаружены сегодня в одной из квартир в Батуми.

Согласно данным «Аджарского телевидения», возраст погибших — 17 и 18 лет. Они были обнаружены в съемной квартире на 9-м этаже дома на улице Химшиашвили. Приехавшие на отдых молодые люди три дня не выходили на связь со своими родителями. Их родные прибыли в Батуми и разыскали владелицу квартиры, которую на две недели арендовали юноши. Воспользовавшись запасным ключом, они смогли попасть внутрь и обнаружили обоих молодых людей мертвыми.

Полиция в связи со случившимся начала следствие по статье «доведение до самоубийства». Тела были отправлены на экспертизу в Национальное бюро имени Левана Самхараули в Батуми.

В СМИ озвучивается две версии случившегося: передозировка наркотиков и насилие.

В МВД Грузии не подтверждают ни одну из версий и призывают дождаться результатов экспертизы. Вместе с тем, в пресс-службе ведомства корр. «Новости-Грузия» сообщили, что, по предварительной информации, следов насилия на телах погибших обнаружено не было.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия объявила конкурсы на строительство 4 мини-ГЭС
Туркменистан и Грузия обсудили торгово-экономические проекты
На курорте Годердзи будут построены 6 гостиницы высокого класса
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Путин находится в оккупированном грузинском регионе Абхазия
Премьер Грузии: Примирению грузин, абхазов и осетин нет альтернативы
Путин передумал ехать в Абхазию?
Заявление МИД Грузии в связи с 9-ой годовщиной российско-грузинской войны
Спрос на поездки в Абхазию у российских туристов снизился на треть
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Пожар на горе Мтацминда в Тбилиси локализован (Видео)
Военные из Грузии во главе с министром обороны примут участие в параде в День независимости Украины
США продолжат поддержку Тбилиси, но Грузия должна сама выбирать свое будущее - Ян Келли
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна