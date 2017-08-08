|
Угрозы распространения пожара на горе Мтацминда нет - МВД
08.08.2017 23:57
Для тушения пожара на Мтацминда мобилизованы 70 пожарных-спасателей, - информацию об этом распространяет глава пресс-службы МВД Тея Пертая. По ее словам, на данном этапе угрозы распространения пожара уже нет.
«Для локализации пожара на Мтацминда на месте мобилизованы 70 пожарных-спасателей, также достаточное количество цистерн с водой. Из-за сложного рельефа затруднено передвижение пожарно-спасательной техники. Однако в результате эффективной работы пожарных на данном этапе опасности распространения пожара уже нет. Огонь не угрожает населенным пунктам», - заявляет Тея Пертая.
С пламенем боролись 70 пожарных. Причины возгорания пока не известны Сгорело около двух гектаров площади.
Уголовное дело возбуждено по статье "повреждение или уничтожение вещи по неосторожности,совершенный путем неосторожного обращения с огнем или источником повышенной опасности", что карается штрафом или исправительными работами сроком до 2 лет, или ограничением свободы сроком до 3 лет, либо лишением свободы сроком до 2 лет.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна