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Угрозы распространения пожара на горе Мтацминда нет - МВД


08.08.2017   23:57
Для тушения пожара на Мтацминда мобилизованы 70 пожарных-спасателей, - информацию об этом распространяет глава пресс-службы МВД Тея Пертая. По ее словам, на данном этапе угрозы распространения пожара уже нет.

«Для локализации пожара на Мтацминда на месте мобилизованы 70 пожарных-спасателей, также достаточное количество цистерн с водой. Из-за сложного рельефа затруднено передвижение пожарно-спасательной техники. Однако в результате эффективной работы пожарных на данном этапе опасности распространения пожара уже нет. Огонь не угрожает населенным пунктам», - заявляет Тея Пертая.

С пламенем боролись 70 пожарных. Причины возгорания пока не известны Сгорело около двух гектаров площади.

Уголовное дело возбуждено по статье "повреждение или уничтожение вещи по неосторожности,совершенный путем неосторожного обращения с огнем или источником повышенной опасности", что карается штрафом или исправительными работами сроком до 2 лет, или ограничением свободы сроком до 3 лет, либо лишением свободы сроком до 2 лет.






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