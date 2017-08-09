Изория: Наличие российской военной базы на оккупированной территории является грубым нарушением норм международного права

09.08.2017 19:23 Существование российской военной базы на оккупированной территории является грубым нарушением норм международного права, - об этом заявил министр обороны Грузии Леван Изория.



Так Леван Изория прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина, по словам которого, российская база в оккупированной Абхазии играет ключевую роль в обеспечении стабильности в регионе.



«Это практически продолжение политики оккупации. Более того, это аннексионная политика, которая предполагает как политико-военную, так и социально-экономическую интеграцию наших регионов в Российскую Федерацию, против чего мы всегда на всех международных уровнях, с нашими международными партнерами жестко и принципиально возражаем. Разумеется, существование таких баз совершенно неприемлемо», - заявил Леван Изория.















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