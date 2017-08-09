|
Изория: Наличие российской военной базы на оккупированной территории является грубым нарушением норм международного права
09.08.2017 19:23
Существование российской военной базы на оккупированной территории является грубым нарушением норм международного права, - об этом заявил министр обороны Грузии Леван Изория.
Так Леван Изория прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина, по словам которого, российская база в оккупированной Абхазии играет ключевую роль в обеспечении стабильности в регионе.
«Это практически продолжение политики оккупации. Более того, это аннексионная политика, которая предполагает как политико-военную, так и социально-экономическую интеграцию наших регионов в Российскую Федерацию, против чего мы всегда на всех международных уровнях, с нашими международными партнерами жестко и принципиально возражаем. Разумеется, существование таких баз совершенно неприемлемо», - заявил Леван Изория.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна